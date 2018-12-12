第四季樓市遇冷鋒，除各項樓價指數、成交量下挫外，11月政府三大辣稅的宗數、稅收全面報跌。稅務局最新數據顯示，11月涉買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD、額外印花稅SSD的總稅收為17.22億元，相對10月份錄得的28.59億元，按月下跌近四成。

此外，11月三大辣稅總稅收亦是今年最差月份，相對今年6月高位55.68億元，下跌近七成。資料顯示，上月三大辣稅總稅收，與2016年12月錄得16.84億元相差無幾。

若以稅種分類，以買家印花稅的宗數跌幅最勁；數據顯示，11月涉BSD成交宗數176宗，對比10月的371宗按月大跌52.5%，而涉及BSD稅款4.284億元，對比10月的8.697億元，按月跌50.7%。

至於11月涉雙倍印花稅DSD成交宗數為1911宗，對比10月的1964宗按月跌2.7%，而涉及DSD稅款為12.832億元，對比10月的19.62億元，按月跌34.6%；而DSD當中涉住宅、非住宅稅款分別為6.548億元、6.284億元，按月分別跌44.9%和18.9%。

額外印花稅SSD方面，11月涉SSD成交宗數21宗，對比10月的40宗按月跌47.5%，而涉及SSD稅款為1080萬元，對比10月的2770萬元，按月跌61%，是涉稅款按月跌幅最勁一款。

記者:林可為