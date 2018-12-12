胡應湘家族日前提議以每股38.8元代價私有化合和（0054），作價較之前的收巿價26.45元高出約47%，之後合和裂口急升，近日在約32至35元之間徘徊，反映巿場不太相信私人化會成功，而據基金經林少陽指出，截至今年9月底止，合和每股資產淨值約60元，當中約每股9.5元為淨現金，即私有化作價較資產淨值折讓約35%，扣除淨現金，折讓更高達42%。

筆者有興趣的是，為何合和會突然建議私有化，其出現大幅度的資產折讓已存在多年，為何會選擇現時進行私有化?評論員周顯最近在《明報》分析湯文亮的文章，或可提供答案。

周顯指找到了2016年紀惠集團以逾4.2億元購入灣仔皇后大道東胡忠大廈高層全層的資料，成交呎價約1.5萬元，創了該廈呎價新高，而他認為湯文亮向來是精明的budget buyer，這些年來執了不少平貨，因而發了大財，他怎會用破天荒的高價去買胡忠大廈呢，其中一定原因，相信是因為在2021年前後，合和中心二期建成，合和中心一期和胡忠大廈翻新，再加上皇后大道東153號和QRE，這個地區將會變成比太古廣場三期更大上好幾倍的超級商務及娛樂中心。周顯估計，在胡忠大廈翻新之後，湯文亮的這投資可以賺到一倍以上的利潤。

如此，合和現在提出私有化，主要是希望在合和中心二期落成和附近物業完成翻新前，在巿場仍未完全體會到該區物業的升值潛力前先出手，如此，如合和私有化不成，股價也未必大幅度回落，可候低吸納，或在該區的物業巿場尋寶。

陸振球

明報投資及地產版主編

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