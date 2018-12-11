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【豪宅成交】柏蔚山本月沽5伙吸金1.3億 三房呎售2.7萬
文章日期：2018年12月11日 18:20
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市場聚焦本周4首輪開售的觀塘凱滙之際，新世界
（0017）
旗下北角現樓豪宅柏蔚山，本月至今暫錄得5宗成交、套現約1.3億元；最新沽出1伙三房連套及儲物房戶型，為2座6樓B室，實用面積823方呎，成交價2236.3萬元，實呎27173元。柏蔚山6月開售至今累售481伙，套現逾114億元。
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