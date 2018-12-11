即時地產新聞

【豪宅成交】柏蔚山本月沽5伙吸金1.3億 三房呎售2.7萬

文章日期：2018年12月11日 18:20

市場聚焦本周4首輪開售的觀塘凱滙之際，新世界（0017）旗下北角現樓豪宅柏蔚山，本月至今暫錄得5宗成交、套現約1.3億元；最新沽出1伙三房連套及儲物房戶型，為2座6樓B室，實用面積823方呎，成交價2236.3萬元，實呎27173元。柏蔚山6月開售至今累售481伙，套現逾114億元。

 

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】巿場憂衰退通縮 小心銅價下破三角支持

睇樓手冊

睇樓手冊
珀爵不足2000呎6房洋房 元朗罕見
按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款

海外置業錦囊

海外置業錦囊
胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺