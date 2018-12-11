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【新財路】麒豐資本申重建觀塘工廈 樓面14萬呎

文章日期：2018年12月11日 16:49

由4名「富貴80後」組成麒豐資本，最新就觀塘鴻圖道32號榮興利工業大廈，向城規會申請擬議略為放寬地積比率及建築物高度限制，以作准許發展辦公室、商店、服務行業和食肆用途，地盤面積9808方呎，擬以14.4倍地積比率作發展，將重建為1幢38層高（連4層地庫）的商廈，其中寫字樓面積佔99,126方呎、商店及服務行業及食肆佔37,522方呎，另停車場佔4589方呎，總樓面面積約141,237方呎。

 

申請人指，施政報告鼓勵重建於1987年前興建的工廈，而上述發展計劃符合規劃意向。

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