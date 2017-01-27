曾積極在世界各地大肆投資的海航系或旗下公司，近期屢傳財政出現問題並不斷賣產，最新以約2.6億元售出銅鑼灣yoo Residence兩個單位連5個車位，包括一個實用5193方呎的巨無霸複式戶，連同早前以約8650萬元售出的yoo Residence舖位，估計持貨一年勁蝕1億元離場，成近年市場上最大額蝕讓個案。

上述蝕讓離場物業包括yoo Residence一個實用面積5193方呎、連2381方呎平台的32、33樓A室複式戶、以及實用面積349方呎的22樓D室一房戶，以及同屋苑5個車位，早前有市場消息指賣方叫價3.5億元放售，但據最新消息指，該批物業最終以約2.6億元售出，未計車位部份，實呎約4.7萬元。

去年海航亦以約1.2億元，透過「買殼」購入yoo Residence地下連1樓舖位，土地註冊處資料顯示，有關舖位早前以8650萬元售予資深投資者紀明寶（又稱紀寶），舖位面積共約7351方呎，呎價約11,767元；單計沽出舖位部分，料帳面蝕約3350萬元或28%。

換言之，連同最新沽出的住宅及車位，海航持貨一年，帳面共蝕約1.035億元

記者:林尚民