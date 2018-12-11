今年下半年受加息、中美貿易戰等負面因素影響，買家採觀望態度，令成交量收窄。據中原地產統計數字，港島山頂、南區一手及二手市場，今年合共錄得156宗成交，成交金額302.42億元，其中宗數較去年173宗下跌9.8%，成交金額則較去年330.55億元跌8.5%。

若以物業類型劃分，今年山頂、南區一手成交有20宗，成交金額102.15億元，成交宗數較2017年32宗大跌37.5%。中原豪宅董事兼大中華高端物業香港辦公室總經理何兆棠指，今年一手供應減少，同時發展商惜售，定價未有讓步，只提供靈活付款方法，部份新盤如深水灣徑8號、SHOUSON PEAK轉售為租，令一手成交量進一步減少。

至於二手成交，今年山頂南區則錄136宗成交，較去年141宗跌3.5%；成交金額涉200.27億元，較去年錄得198.64億元升0.8%，何預計該區本月錄約5宗成交，全年成交宗數將與去年相若。

何兆棠續指，農曆新年為傳統淡季，豪宅交投量於第一季仍然受壓，料明年第一季交投量將破歷史新低，比第四季少30%；樓價方面，二手優質放盤成交價仍料會創新高，一般傳統物業擴大議價空間至5%至10%，部份物業或有15%至20%折讓，一手新盤樓價則保持平穩。

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