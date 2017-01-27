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【接火棒】POKFUKLAM PEAK原撻訂洋房 2.7億原價再售出

文章日期：2018年12月11日 15:19

第四季樓市遭冷鋒，盈信控股（0015）薄扶林POKFUKLAM PEAK洋房項目，其中實用4370方呎第92B號洋房，原於今年1月以2.71億元售出、實呎約6.2萬元，但買家繳付樓價兩成訂金後於10月底撻訂，料遭殺訂5420萬元後，據樓盤成交紀錄冊顯示，有關洋房再以2.71億元、即原價售出。

 

上述洋房之前撻訂，料為2013年4月一手銷售新例實施逾5年半以來，最大金額新盤撻訂。

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