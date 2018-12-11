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【一客兩食】皓畋兩特色戶總價1.45億元沽出

文章日期：2018年12月11日 14:56

現樓豪宅成交活躍，嘉里（0683）何文田皓畋，剛以招標形式連售兩伙特色戶予同一組買家，總值1.45727億元，總成交價創項目特色戶新高，其中6座26樓A室，實用1473方呎、連767方呎空中庭園，成交價7217.7萬元，實呎4.9萬元；另一伙是6座27樓A室，實用1471方呎、連1059方呎天台，成交價7355萬元，實呎5萬元。

 

嘉里發展執行董事朱葉培表示，皓畋再有特色單位成功標售，且再創特色單位總成交金額新高，集團感到滿意。

 

記者:林尚民

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