近期樓市受中美貿易戰陰霾影響下，中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄預期，2019年樓市面對較多不明朗因素，中美兩國的貿易糾紛難於短時間內解決，相信貿易戰會持續影響全球經濟發展一段時間，惟目前市場剛性需求持續高企，料明年一手市場可錄約2萬宗交投，二手市場可錄約4萬宗，樓價預計會由2018年第三季高位開始回落15%，其後窄幅橫行。

黃偉雄表示，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL，於2015年第4季至2016年第2季錄得跌幅，而今年中起，中美貿易戰升級，本地經濟增長放緩，本港本地生產總值由今年第2季至第3季連續兩季升幅放緩，料第4季本地生總值亦會跟隨走勢放緩，展望明年經濟增長未有起色，樓市將作出合理下調，以適應新經濟環境，預計CCL跌勢將由今年第3季持續至2019年第1季。他續指，6月底「娥六招」出台後，CCL見頂最高位錄得188點，預計CCL會回落到160點，即下調幅度約15%(上周五報176.81點)，至2019年第二季起CCL窄幅橫行。

黃指出，今年首三季樓市火熱，預計全年二手私宅買賣登記金額約3,500億元，創八年新高；宗數錄約4萬宗，跟2017年相約。現時市場剛性需求仍然高企，近日樓價回落，業主態度開始回軟，料吸引用家入市，交投量有望回升，預測2019年全年宗數約4萬宗，金額約3,500億元，跟2018年相若。

另今年全年一手私宅買賣登記金額估計錄約2,200億元，與2017年錄2,429億元，分列歷史首二位，但受第四季新盤銷情轉淡影響，全年宗數錄約1.6萬宗，低於去年的1.85萬宗，但預期購買力仍會傾重於一手市場，料2019年全年宗數上升至約2萬宗，金額約3,000億元。

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