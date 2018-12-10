債券和磚頭都是重要的收息投資工具，所以其價格也對息口相對敏感，一般人都會認為，除了是浮息債，一般債券因是定息關係，巿場息口上升債價會升，息口向下則債價會受壓，這對如美國國債確實如此，但如是高息企業債，息口跌時可能反映經濟轉差，發高息債的企業一般經營或財政能力較弱，經濟轉差便有可能經營更困難，令到公司評級遭下調，甚至要違約以至公司倒閉，所以近期美息回落，美國政府的長債ETF如TLT較上月初急升了約6.5%，但高息債ETF如HYG反而跌到七彩!

至於樓巿，息口下跌有助減輕供款，對樓價有利，但息口下跌若是伴隨經濟轉差，巿民加不到人工甚至減薪以至被裁員，不單其買樓能力會受影響，租樓的能力也會被削弱，近月樓價開始調整，如租金能維持有助調升租金回報率而有利於樓價，但一些代理的數據已顯示一些屋苑的租金已開始回落，如此情況繼續甚至惡化，則樓價也可能進一步受壓。

要知道，因租金要待簽新約時才出現變化，所以就算租金形成跌勢，初期下跌速度和幅度也會比不上樓價的下跌，但如因貿易戰等因素租金稍後加快下跌，樓價又會加大調整壓力。

陸振球

明報投資及地產版主編