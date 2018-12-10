中美貿易戰導致下半年樓市氣氛逆轉，成交量、樓價皆較高位回落。美聯住宅部行政總裁布少明表示，今年樓市本來可延續去年旺勢，樓價更是持續創歷史新高，但下半年樓市從高位調整，惟全年一手私樓註冊金額仍然繼去年後、再次超越2,000億元水平，二手住宅註冊金額則創出8年新高；至於二手樓價，迄今已從高位回調約6.5%，但仍錄得約5%升幅。布少明預期，中美貿易戰、市場情緒兩大因素，仍困擾未來樓市走向，料2019年樓價將有所回調，預計幅度在一成之內。

布少明指，今年樓市呈「高開低走」兩極化局面，上半年極旺、下半年轉靜。據美聯綜合土地註冊處資料顯示，在不包括一手公營房屋之下，上半年一手私樓、二手住宅註冊量合共錄34,852宗，比去年下半年30,443宗上升約14.5%，創一年半新高；涉註冊金額達3,239億元，較去年下半年2,602億元增加約24.5%，是自2010年下半年後首度衝破3,000億元水平，僅次於97年上半年約3,790億元，為21年來新高。

但下半年急轉直下，中美貿易戰是樓市由旺轉靜最大分水嶺，住宅交投於下半年一路低沉，成交為2016年初樓市冰封之後新低。總結全年市況，今年新盤「額跌量跌」，全年一手私樓註冊金額料仍達2,150億元，按年跌逾11%，但仍是繼去年後再次超越2,000億元，並創有紀錄以來次高，預計一手私樓註冊量16,000宗，按年跌約14%。

二手「額升量跌」，今年二手住宅註冊金額創出8年新高，料達3,400億元，按年升約8.7%；二手註冊量乘上半年旺勢，站穩逾40,000宗水平，料達43,400宗，按年跌約3.8%。

美聯首席分析師劉嘉輝指出，2019年樓市有機會回暖，預期明年上半年一手私樓銷售量會較今年下半年升約5%至10%，二手住宅成交量有望回升35%。

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