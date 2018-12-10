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【回報2.3厘】傲瀧三房特色戶減價13% 每呎41元租出
文章日期：2018年12月10日 15:50
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西貢清水灣傲瀧錄得12月首宗租賃成交。利嘉閣聯席董事歐柏倫透露，上述傲瀧18座頂層連平台特色戶，實用面積1,161方呎，為三房套連工人套房間隔、另連959方呎平台，外望山景；業主早前以5.5萬元放租，直至日前減至4.8萬元連車位獲承租，減幅7000元或13%，實呎租金41元。
據了解，業主今年5月分別以2275.3萬及220萬元買入單位及車位，現享租金回報率2.3厘。
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