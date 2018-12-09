即時地產新聞

【睇樓客意見】容先生：定價吸引 為子女讀書換樓

文章日期：2018年12月9日 17:35
容先生夫婦參觀凱滙示範單位(馮凱鍵攝)

凱滙準買家容先生及太太現居住元朗區，見今次凱滙定價吸引，因此到場參觀，他們目標購入三房單位作換樓之用，希望搬回九龍區方便子女讀書。

記者：謝穎怡

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

珀爵不足2000呎6房洋房 元朗罕見

睇樓手冊

睇樓手冊
珀爵不足2000呎6房洋房 元朗罕見
按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款

海外置業錦囊

海外置業錦囊
胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺