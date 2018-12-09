Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
理財會
即時地產新聞
(18:41) 【再試低位】耀安邨未補價兩房今年首跌穿200萬
(18:30) 【兩日兩加推】凱滙再加推180伙 本周四首輪賣488伙
(18:05) 【二手低迷】十大屋苑周末4宗 六屋苑「零」成交
(17:40) 【睇樓客意見】周先生：有能力不想承造太多按揭
(17:35) 【睇樓客意見】容先生：定價吸引 為子女讀書換樓
(16:42) 【行家撐場】嘉華溫偉明現身凱滙售樓處
(16:33) 【兩度加推】凱滙最快今日加推單位 日內上載銷售安排
(16:16) 【低價奏效】凱滙三天暫收逾3000票 超額近9倍
(15:40) 【交投反彈】太古城首9天9宗成交 兩房則王1010萬易手
(15:15) 【再試低位】綠楊兩房600萬 低高峰價兩成
【睇樓客意見】容先生：定價吸引 為子女讀書換樓
文章日期：2018年12月9日 17:35
Share
容先生夫婦參觀凱滙示範單位(馮凱鍵攝)
prev
next
凱滙準買家容先生及太太現居住元朗區，見今次凱滙定價吸引，因此到場參觀，他們目標購入三房單位作換樓之用，希望搬回九龍區方便子女讀書。
記者：謝穎怡
上一頁
下一頁
相關新聞
【再試低位】綠楊兩房600萬 低高峰價兩成
【交投反彈】太古城首9天9宗成交 兩房則王1010萬易手
【低價奏效】凱滙三天暫收逾3000票 超額近9倍
【朕無興趣】龍床盤菁雋僅售2伙 今年首日銷情最差
凱滙首日收1000票 超額4倍 新地北帝街Downtown 38擬月內開售對撼
Share
編輯推介
【有片：選股王】大市缺焦點 中長線吸納優質股 敏華諗得過！
【Money Monday】邦德資產梁江：港股未來兩月續波動 已近底部
【財經BB班】兩分鐘睇明「轉數快」與電子支付app有何分別？
prev
next
即時財經新聞
(17:51)【涉嫌違規】證監：民銀資本無及時披露內幕消息 展開研訊程序
(17:45)【取消上市】中國安芯周四起取消上市地位
(17:38)【有片：淘寶圖】納指現死亡交叉 候位買SQQQ
(17:37)【前一哥劈炮】已辭任港航副主席 鄧竟成：想多啲時間畀自己
(17:14)【共享空間】WeWork中環LKF Tower今日開幕 明年再拓4據點
珀爵不足2000呎6房洋房 元朗罕見
睇樓手冊
珀爵不足2000呎6房洋房 元朗罕見
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款
海外置業錦囊
胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺