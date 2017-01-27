即時地產新聞

【豪宅成交】海璇1585呎戶售9780萬 呎價見6.17萬

文章日期：2018年12月7日 20:15

新地（0016）北角海璇日前向傳媒開放住客會所後，今重新招標推售、並即日錄得新成交；項目是日以招標形式售出第1座15樓A室，實用面積1,585方呎，成交金額為9780萬元、實用呎價61703元。

下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】留意金價相對美股挑戰下降軌

睇樓手冊

睇樓手冊
雋庭月租2.5萬起 吸中區上班族
按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款

海外置業錦囊

海外置業錦囊
胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺