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【反應不俗】凱滙首日暫收逾800票 超額三倍

文章日期：2018年12月7日 19:15

在淡市下推出的信置（0083）牽頭發展觀塘凱滙，今天首日正式收票；信置營業部聯席董事田兆源表示，凱滙反應熱烈，今日中午1時開始收票，截止晚上7時，已收逾800票，以首推205伙計超額3倍，凱滙將最快於下周開售。

 

記者:林尚民

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