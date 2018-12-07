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【繼續日日有樓賣】天鑄單日售7伙吸金2.68億 最高呎價見4萬

文章日期：2018年12月7日 17:41

新地（0016）近日主力清貨的何文田豪宅天鑄，本月至今已累售10伙、估計套現逾4億元。

 

可留意的是，天鑄今日以招標形式再售出7伙分層單位，套現逾2.688億元；是次標售單位全位於第8座，當中成交額、呎價最高為18樓D室，實用面積1,576方呎，成交額6460萬元 ，折合實呎4.09萬元；其餘單位成交金額由2453.4萬至4611.6萬元、成交呎價2.72萬至3.27萬元。

 

記者:林可為

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