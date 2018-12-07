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【樓市最長跌浪】三大二手樓指連跌十周 創最長跌市周期

文章日期：2018年12月7日 16:26
CCL樓指連跌十周 創最長跌市周期（資料圖片）

反映二手樓市走勢的中原城市領先指數CCL，最新報176.81點，按周跌0.33%，連跌10周即約兩半月共5.25%；另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass最新報178.40點，按周跌0.52%，連跌10周共5.57%；而CCL（中小型單位）今周跌0.48%，同樣連跌10周、共5.5%。上述主要整體指數10周，打破2015年11月至2016年1月期間連跌9周的近期最長跌勢紀錄。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL三大整體指數齊跌10周，打破2015年11月份計連跌9周的紀錄，為歷史首次出現；目前樓價調整21周即約5個月，期間累積跌幅不少，有買家趁低入市，樓價跌勢有減慢跡象。雖然整體樓價仍然向下，但港島、大型豪宅樓價率先單周反彈。

不過，CCL(大型單位)報177.55點，按周升0.46%，結束3周連跌。

至於四大分區指數方面，本周則三跌一升。港島CCL Mass報184.03點，按周升1.06%，結束3周連跌，是唯一按周上升的區域。另九龍CCL Mass報174.31點，按周跌1.07%，連跌6周即約1個半月共6.35%；新界東CCL Mass報189.10點，按周跌0.43%，連跌14周即逾3個月共9.44%，創該區最長連跌紀錄；新界西CCL Mass報160.07點，按周跌1.60%，連跌7周即約1個半月共6.85%。

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