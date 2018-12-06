即時地產新聞

【陸振球專欄】趙國雄料事如神 新盤樓價低開三成

文章日期：2018年12月6日 16:03
趙國雄料事如神 新盤樓價低開三成

早兩天和樓神長實（1113）執行董事趙國雄及樓巿KOL紀惠行政總裁湯文亮博士等一起飯聚，席間談到中美貿易戰冇咁快打完，經濟會繼續轉差，二按樓和納米樓高危，趙國雄更預測如納米樓可以跌三成。

話口未完，信和（0083）的觀塘毗鄰地鐵樓盤開價只是1.7萬元左右，便低過早前啟德新盤樓價三成，趙國雄不單料事如神，更可說是開口中!其實，長實早早洞悉天機，去年已覺得樓價要大幅調整，去年便大手清貨賣樓超過500億元，同時以402億元出售中環中心權益，現在不單沒有賣樓壓力，更有餘錢借出百多億矛高銀作抵押貸款，收取8厘高息。

信和昨日開售觀塘新盤，同一時間亦公布投得大嶼山地皮，每呎樓面地價已要1.7萬多元，乃歷來大嶼山第二貴地，巿場隨即議論紛紛，說為何觀塘盤賣大包，但在大嶼山卻以高價搶地?

有朋友分析，觀塘樓盤單位數以百計，涉及金額百億元以上，要在跌巿清貨自然開售價要克制，而大嶼山地皮金只是2億餘元，就算買貴了，日後要蝕也不會蝕多少，卻可以營造大嶼山離島地價也要1.7萬元，觀塘巿區地鐵盤也只是賣1.7萬元，是否更抵買?

陸振球

明報投資及地產版主編

 

其他報道:

【樓神點睇?】新地雷霆：樓市正儲購買力 料農曆年後再活躍

【第一滴血】海日灣首錄撻訂 三房買家遭沒收72萬

【反應熱烈】凱滙開示位反應不俗  黃永光到場打氣

【租客捧場】匯璽本月暫錄5租成交 一房月租1.7萬

【鬆綁發財】嘉悅特色戶減價兩球後 1500萬易手

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：埋身擊】美股進入大型區間上落

睇樓手冊

睇樓手冊
雋庭月租2.5萬起 吸中區上班族
按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款

海外置業錦囊

海外置業錦囊
胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺