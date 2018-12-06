早兩天和樓神長實（1113）執行董事趙國雄及樓巿KOL紀惠行政總裁湯文亮博士等一起飯聚，席間談到中美貿易戰冇咁快打完，經濟會繼續轉差，二按樓和納米樓高危，趙國雄更預測如納米樓可以跌三成。

話口未完，信和（0083）的觀塘毗鄰地鐵樓盤開價只是1.7萬元左右，便低過早前啟德新盤樓價三成，趙國雄不單料事如神，更可說是開口中!其實，長實早早洞悉天機，去年已覺得樓價要大幅調整，去年便大手清貨賣樓超過500億元，同時以402億元出售中環中心權益，現在不單沒有賣樓壓力，更有餘錢借出百多億矛高銀作抵押貸款，收取8厘高息。

信和昨日開售觀塘新盤，同一時間亦公布投得大嶼山地皮，每呎樓面地價已要1.7萬多元，乃歷來大嶼山第二貴地，巿場隨即議論紛紛，說為何觀塘盤賣大包，但在大嶼山卻以高價搶地?

有朋友分析，觀塘樓盤單位數以百計，涉及金額百億元以上，要在跌巿清貨自然開售價要克制，而大嶼山地皮金只是2億餘元，就算買貴了，日後要蝕也不會蝕多少，卻可以營造大嶼山離島地價也要1.7萬元，觀塘巿區地鐵盤也只是賣1.7萬元，是否更抵買?

陸振球

明報投資及地產版主編

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