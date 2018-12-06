即時地產新聞

【租客捧場】匯璽本月暫錄5租成交 一房月租1.7萬

文章日期：2018年12月6日 14:55

南昌站上蓋匯璽陸續入伙，據代理數據顯示，樓盤12月至今暫錄約4宗租務成交，平均實呎租金50元，市場上約有210個租盤。

 

香港置業高級聯席董事胡耀才表示，匯璽新錄2B座中高層D室租務成交，屬1房間隔，向東北望市景，實用面積351方呎，業主以約1.85萬元放租10日即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,500元或8%後，以1.7萬元租出，實用呎租48.4元。

 

胡指出，業主去年4月以約731萬元購入上述單位，租金回報率為2.8厘。

 

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：埋身擊】美股進入大型區間上落

睇樓手冊

睇樓手冊
雋庭月租2.5萬起 吸中區上班族
按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款

海外置業錦囊

海外置業錦囊
胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺