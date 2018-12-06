南昌站上蓋匯璽陸續入伙，據代理數據顯示，樓盤12月至今暫錄約4宗租務成交，平均實呎租金50元，市場上約有210個租盤。

香港置業高級聯席董事胡耀才表示，匯璽新錄2B座中高層D室租務成交，屬1房間隔，向東北望市景，實用面積351方呎，業主以約1.85萬元放租10日即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,500元或8%後，以1.7萬元租出，實用呎租48.4元。

胡指出，業主去年4月以約731萬元購入上述單位，租金回報率為2.8厘。