將軍澳半新盤嘉悅錄得12月首宗二手成交。利嘉閣助理市務分區經理蔡再興表示，嘉悅第2座低層連平台特色戶，實用面積約772方呎，屬3房連套房及工人套房間隔，設281方呎平台；原業主早於去年6月以1,700元放售，近日終以1,500萬元售出單位，減幅為200萬或約12%，折合實呎19,430元。

據了解，原業主2015年5月，以約1,100萬元一手購入單位，3年額印稅SSD已鬆綁，帳面獲利約400萬元，物業3年升值約36%。