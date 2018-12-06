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【鬆綁發財】嘉悅特色戶減價兩球後 1500萬易手

文章日期：2018年12月6日 14:39

將軍澳半新盤嘉悅錄得12月首宗二手成交。利嘉閣助理市務分區經理蔡再興表示，嘉悅第2座低層連平台特色戶，實用面積約772方呎，屬3房連套房及工人套房間隔，設281方呎平台；原業主早於去年6月以1,700元放售，近日終以1,500萬元售出單位，減幅為200萬或約12%，折合實呎19,430元。

 

據了解，原業主2015年5月，以約1,100萬元一手購入單位，3年額印稅SSD已鬆綁，帳面獲利約400萬元，物業3年升值約36%。

 

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