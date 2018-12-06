戴德梁行今日進行樓市回顧， 戴德梁行大中華區副總裁及策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，預料明年上半年，樓價會再有一成的跌幅。陶指，貿易戰作為不明朗因素籠罩市場氣氛，樓市成交量及價格均下跌。

陶指，一手住宅成交量自2015年底以來，首次超越了二手成交量，買家對樓市仍然持觀望態度。陶認為，樓市的一手成交量長期超越二手成交量，是不健康的現象。而樓市於11月出現正面訊號，一手成交量佔兩成多，而二手成交量佔近八成。

另外，住宅價格錄得十年以來最急速的跌幅，部分屋苑的價格在五個月內，由高峰水平下跌兩成。例如熱門屋苑沙田第一城在12月的價格，自8月高峰位下跌了20%；太古城在12月的價格，亦自8月高峰位下跌了15.7%。

陶汝鴻表示，預料樓價主要在明年上半年下跌，因為市場普遍最憂慮貿易戰等不明朗因素，而貿易戰在90日後的變化會較明顯，故預料樓市波動主要集中在上半年。陶亦認為，現時市場的吸納速度較慢，相信未來數月的二手成交量會高於一手，估計發展商要給予較多優惠，推售新盤才能「去得快」。

寫字樓租賃市場方面，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，核心商業區的租金升幅放緩，例如中區甲級寫字樓的租金只按季增長0.2%，但中區租金仍為全球首位。蕭指，不少企業為控制成本，選擇將辦公室由中區搬遷至港島東及南區。

記者：鄭錦玲