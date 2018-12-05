觀塘凱滙突擊開價，首批205伙折實實呎約1.73萬元，為今年市區首批開價最低的新盤。事實上，信置（0083）及華置（0129）4年前僅以每呎樓面地價約4679元投得該項目的發展權，故具條件低價開售首批單位，以帶起樓盤銷情。

資料顯示，市建局早於2014年推出觀塘市中心2、3期重建項目，並設80億元入場門檻，惟發展商未達標價而流標收場，其後同年市建局重推該項目，並撤銷相關條款，終由信置及華置合組財團以約70億元投得，以可建樓面約150萬方呎計，每呎樓面地價僅4679元。

觀塘市中心重建項目為市建局歷來最大型的重建項目，佔地50萬方呎，由2007年啟動，至今超過逾10年。整個重建項目共分5期發展，重建完成後，該帶地段將會變身成為一個集住宅、酒店、商業、休閒用途設施、政府合署大樓、社區中心及交通交匯處為一體的新地標。市建局曾表示，觀塘市中心重建項目涉資500億元。

第一期重建項目由信置（0083）投得發展權，建成住宅觀月·樺峯，1座提供299伙，並於2014年11月入伙。第二及三期為部署發售的凱匯第1及2期，由信置及華置（0127）合作發展，4座提供近2000伙。第4及5期則尚未招標，項目主要作零售、辦公室及商店等商業發展，涉及216萬方呎。

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