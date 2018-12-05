近月一手交投緩慢，有發展商於淡市中推售大型新盤，信置（0083）等合作發展的觀塘凱滙，為近期市場焦點，發展商今日公布首張價單，涉及205伙，折實平均實呎17388元，最平單位呎價15532元，屬兩房間隔。

發展商是次提供最高20.5%即供折扣，首批定價最平單位為2座7樓C室，實用452方呎，屬一房間隔，定價922.3萬元，呎價20405元，折實價733.2萬元，折實16222元；另定價最貴單位有2伙，分別為2座38樓B室、2座39樓B室，實用面積同屬862方呎，屬三房間隔，定價1999.7萬元，呎價23198元，折實價1589.7萬元，折實實呎18442元。

若對比東九龍二手屋苑，毗鄰觀月‧樺峰近期二手平均成交呎價約1.84萬元，另譽‧港灣、現崇山等二手平均呎價由2.045萬元至2.055萬元，是次凱滙首批低約5.5%至15%。另發展商曾透露項目定價參考啟德一帶，若相對啟德新盤如會德豐（0020）OASIS KAI TAK，去年9月首批推130伙，折實平均實呎2.022萬元、建灝發展的天寰去年5月首批推165伙，折實平均呎價約1.78萬元，是次凱滙開價亦低約2.3％至一成。

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