年底前各大代理行紛對明年樓市作出預測。利嘉閣地產總裁廖偉強指，明年樓市仍存在不明朗因素，尤以上半年交投表現將較為保守；中美貿易戰雖然暫時休戰，但根本問題仍待解決，相信期間尚有不少變數，或將持續影響環球經濟表現。不過，目前本港樓市剛性需求依然熾熱，加上預料息口只會緩慢上升，不會構成太大壓力，廖偉強預期明年本港住宅交投表現審慎，一手交投料微跌至1.5萬宗，二手則再挫一成至3.5萬宗，至於樓價走勢料呈先跌、企穩後回升5%。

利嘉閣地產董事陳大偉表示，今年樓市整體表現屬先揚後挫，上下半年大市氣氛可謂截然不同。上半年除了農曆新年月份較淡外，其餘月份交投均暢旺，尤以次季表現最佳，主要受惠樓換樓退稅限期放寬至12個月及年初地王頻現的推動。不過甫踏入下半年，隨著特首林鄭再次出手，推出「娥六招」壓抑樓市，及緊接爆發的中美貿易戰伴隨股市持續急跌，加上九月底本港出現十二年來首度加息，導致下半年樓市交投拾級回落，二手幾近冰封，一手亦接力遇冷，窒礙全年表現。

總結整體私宅表現，根據土地註冊處資料，截至今年首11個月為止，2018年整體私人住宅已累錄52,309宗買賣登記，涉及金額約為5,302.01億元。按走勢推算，預計今年全年登記量最終可達約5.50萬宗，較2017年下跌6%，處於過去六年來的第3高水平，走勢相對平穩；物業成交總值方面，預測全年將微升3%，至約5,584.54億元，為歷年來之次高水平。

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