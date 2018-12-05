中環寫字樓再度蟬聯全球最貴租金寶座。仲量聯行資料顯示，中環寫字樓租金連續四年高踞全球榜首，租賃成本包括租金、稅項及服務費用支出，較紐約市中心高出60%，並較倫敦西區高近75%。

仲量聯行最新公佈的高檔寫字樓租金追蹤指數（Premium Office Rent Tracker），共分析61個城市位處黃金地段的最高質素寫字樓的租金資料。仲量聯行表示，由於內地企業積極在香港擴張，承租甲級寫字樓，令中環租金成本高昂，不過相關需求於上個季度已有所下降，導致部份公司轉而選擇在非核心區尋找租金更相宜的寫字樓空間。

仲量聯行香港研究部主管馬安平表示，香港作為亞洲的金融中心樞紐，中環仍然是最重要的金融區，惟由於中環寫字樓的空置率偏低，推動該區寫字樓租金節節向上。故此，現時大部份企業選擇將目光投向香港非傳統核心區寫字樓市場，今年第三季度逾半數新成交的寫字樓租賃個案位於非核心區，其中以港島東及九龍東最受歡迎。知名租戶包括安永會計師事務所及貝克‧麥堅時律師事務所新近亦相繼遷移到港島東。

目前亞洲最貴的10個高檔寫字樓市場中，大中華區的城市（包括香港、北京、深圳和上海）已佔去其中6個。因此，隨著企業設法節省成本，許多內地城市也正經歷去中心化，中環高檔寫字樓的平均租賃成本為每方呎338美元，北京金融街為每方呎189美元，而上海浦東區為每方呎131美元。與此同時，新加坡在亞洲各大城市中的排名亦從2017年的第14位，躋身前十。

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