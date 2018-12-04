近月十大屋苑交投大幅回落。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，上月份十大屋苑的二手買賣合約登記錄得87宗，總值6.64億元，較10月的101宗及7.63億元，分別下跌13.9%及13.0%。宗數首度跌破100宗水平，較10月的低位更低，是創1996年1月有記錄以來近23年歷史新低，而金額是創2016年3月6.29億元後的逾兩年半新低。11月份的登記是反映10月期間的市況，樓價調整回軟，市民置業意欲減慢，二手成交持續低迷疲弱，以致十大屋苑交投連跌七個月。

十大屋苑中，上月份嘉湖山莊錄得最多買賣登記，錄34宗，總值1.79億元。沙田第一城錄9宗，排名第二位，總值0.58億元。其餘八個屋苑上月份的二手買賣登記為：太古城(7宗，1.03億元)、美孚新邨(7宗，0.69億元)、麗港城(7宗，0.66億元)、匯景花園(6宗，0.50億元)、海怡半島(5宗，0.45億元)、康怡花園(4宗，0.41億元)、杏花邨(4宗，0.30億元)及黃埔花園(4宗，0.23億元)。

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