即時地產新聞

【減價25%成交】荃中兩房勁劈130萬後 四球易手

文章日期：2018年12月2日 17:26

荃灣老牌屋苑荃灣中心新錄一宗劈價25%成交。中原高級分行經理何偉明表示，上述荃灣中心2座低層G室，屬實用面積354方呎2房戶，望樓景，原業主9月放盤叫價530萬元，最終減價130萬元或25%後，以400萬元將單位易手，實呎11299元，新買家屬用家。

 

何指出，原業主2015年5月以343萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利57萬元或17%。

 

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

雋庭月租2.5萬起 吸中區上班族

睇樓手冊

睇樓手冊
雋庭月租2.5萬起 吸中區上班族
按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款

海外置業錦囊

海外置業錦囊
胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺