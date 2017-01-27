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【減價25%成交】荃中兩房勁劈130萬後 四球易手
文章日期：2018年12月2日 17:26
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荃灣老牌屋苑荃灣中心新錄一宗劈價25%成交。中原高級分行經理何偉明表示，上述荃灣中心2座低層G室，屬實用面積354方呎2房戶，望樓景，原業主9月放盤叫價530萬元，最終減價130萬元或25%後，以400萬元將單位易手，實呎11299元，新買家屬用家。
何指出，原業主2015年5月以343萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利57萬元或17%。
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