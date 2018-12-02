荃灣二缐屋苑荃景花園錄得12月首宗成交。

美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃景花園5座高層G室，屬實用面積381方呎兩房戶，原業主上月放盤，新近減價52萬元或一成後，以488萬元沽出，實呎12808元；梁指出，相對屋苑同類單位今年3月高位價540萬元，低約一成，惟上述原業主早於1995年以162萬元購入單位，帳面仍賺326萬元，單位23年升值兩倍。