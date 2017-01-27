差估署今日公布10月私樓指數連跌3個月，按月錄跌幅2.4%、為2015年12月以來最大之際。中原最新公布的中原城市領先指數CCL八大指數齊跌3周，是2008年11月金融海嘯後再現；其中CCL報177.39點，按周跌1.00%，連跌9周共4.94%，平了2015年11月至2016年1月連跌9周的長紀錄；另反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass報179.34點，按周跌1.01%，同樣連跌9周、累跌共5.08%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，樓價跌勢已經由新界蔓延到港島、九龍，其中近3周九龍樓價跌幅為四大分區中最大，有4.03%，同期新界西跌3.54%、港島跌3.32%、新界東跌1.10%。

至於最新分區指數，九龍CCL Mass報176.19點，按周跌1.22%，連跌5周即逾1個月共5.33%；港島CCL Mass報182.10點，按周跌0.27%，連跌3周共3.32%。

同時，新界兩區樓價持續下跌，新界東CCL Mass報189.92點，按周跌0.28%，連跌13周即約3個多月共9.05%，創該區最長連跌紀錄；新界西CCL Mass報162.68點，按周跌2.07%，連跌6周即約1.5個月共5.34%。

另一方面，CCL(大型單位)報176.73點，按周跌0.73%，連3周共1.65%；而CCL(中小型單位)最新報177.52點，按周跌1.05%，連跌13周共6.17%，創該指數最長連跌紀錄，顯示中小型單位不單止是今次大市下調主線，更率先顯著下跌。

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