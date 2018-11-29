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【逆市高價】北角柏蔚山一房1786萬沽 呎價2.7萬

文章日期：2018年11月29日 17:37

雖然整體一手成交市況淡靜，但市區豪宅仍具承接力。新世界（0017）北角柏蔚山，今日最新沽出1伙一房戶，為3座19樓A室，實用面積655方呎，成交價1786.7萬元，折合實呎27,278元。柏蔚山6月開售至今，累售476伙，套現逾113億元。資料顯示，柏蔚山一房單位最高成交價高見1952萬元。

 

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