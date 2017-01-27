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【邁向清袋】TWELVE PEAKS 4.58億標售9號屋 比價單價高15%
文章日期：2018年11月29日 15:58
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樓市回落，但超級豪宅仍連錄成交，新地
（0016）
旗下何文田天鑄、西半山巴丙頓山相繼錄成交後，同系山頂TWELVE PEAKS，最新透過招標形式以4.58億元，售出9號屋；資料顯示，上述9號屋實用面積3657方呎、連1962方呎花園，折合實呎12.52萬元。上述9號屋之前曾出價單，定價3.99億元，即現成交價比價單定價高約15%。
項目全數12幢洋房自2014年推出至今累售10座，套現逾50億元，再出僅餘兩幢洋房待售。
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