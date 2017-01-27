睡房間隔方正，足夠放置大牀和衣櫃，但大窗設有窗台，住戶擺位或 . . . . . .

廚房裝修較舊，而且空間狹小，放置雪櫃後餘下空間難以同時容納兩 . . . . . .

呈L形的客飯廳面積約有100餘方呎，對正兩間睡房、廁所和廚房 . . . . . .

屯門新盤菁雋昨日公布以平均實呎16,937元首推73伙，屬貴絕屯門新盤水平，其中一個實用130呎單位，售價285萬元起，呎價超過兩萬元，惹來市場嘩然。事實上，鄰近菁雋項目附近有不少「上車盤」，入場費亦僅約400萬元。

現時有5個放盤 兩房入場420萬

位於屯門新墟的好勝大廈，雖然樓齡已經超過30年，但大廈已經進行大維修，外牆亦已經翻新，買家毋須擔心物業剛易手便需付上高昂維修費。祥益地產營業董事胡志偉表示，目前好勝大廈有約5個放盤。今次介紹單位為屋苑最平入場放盤，位於高層D室，屬兩房戶，連約放售，叫價由早前450萬元降至最近420萬元，每呎叫價約1.35萬元，較旁邊的菁雋昨日公布，實用131呎，285萬入場，呎價需2.2萬元，便宜逾8000元。

上址客廳和兩間睡房的牆身經過簡單修葺，內櫳不算太殘舊，但實用面積311方呎（建築438方呎）的空間，全屋間隔可謂一目了然。大廳呈L形，空間不大，放置家具要略花心思。

兩房間隔 部分裝修殘舊

廚房方面，裝修則比較殘舊，而且空間狹小，放置雪櫃後已沒有太多可活動空間，相信難以同時容納兩人同時煮食。廁所空間同樣不大，但設有抽氣窗作通風。兩間睡房空間均方正實用，放置睡牀後仍有空間放置衣櫃，主人房更設有兩面大窗，可遠眺區內街景。不過值得注意，睡房的窗台位較高，買家裝修時要留意如何配合家電擺設。

首期84萬 月供1.4萬

根據業內人士計算，以單位現時叫價420萬元，首置人士最高可做八成按揭（以銀行最終批核為準），首期84萬，以利率2.15厘計算，若分25年供款期，月供14,777元；若分30年供款期，則月供12,945元。

至於衣食住行方面，由大廈步行約5分鐘即可前往各樣生活配套設施，包括超市、食肆、便利店、雜貨店等。同時，大廈附近亦有輕鐵站、巴士站和小巴站，有多種交通工具提供不同路線前往各區，交通便利。屯門市中心與大廈僅相距3個輕鐵站，要到區內兩個大型商場，Vcity和屯門市廣場均便捷。

*按揭保險計劃供款及最低月入之計算，以假設加借按揭保費在內計算。按保申請人需符合相關條件，一切要銀行最終批核為準。以利率2.15%計算，並假設期內利率不變。現時銀行一般設定樓齡與供款年期總和不超於60至70年，更有高達75年，但在一般情況下，供款年期仍不可超於30年，客戶應與銀行確定為準。

記者：李宛婷、張允亭

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