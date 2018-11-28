【陸振球專欄】拒輸入外勞 港建造成本高企
文章日期：2018年11月28日 15:35
發展局項目成本管理專員鄺家陞表示，本港今年建造成本最新排名全球第三位，僅次於美國的紐約和三藩市，另外香港建造業勞動力急速老化，政府有需要增撥資源增加項目成本效益，令項目更物有所值，預期未來數年每年的基本工程開支超過1000億元。
發展局常任秘書長林世雄也指出，控本辦成立了兩年，審視了130個造價預算為2600億元的項目，節省成本270億元；至於一些超支金額驚人的工程，他指會考慮由項目辦監管，因立法會批出的工務工程均涉及公帑。香港的建造成本高企，不單令政府的工程開支大增，其實也令到私人發展商起樓成本愈來愈高，原因之一是我們的政治人物經常以保讓本地人就業為名，阻止輸入外勞，卻無視香港人口老化，建築業經常缺人，以至扯高建造成本的現象，其實也促使香港樓價高企，以至一般巿民愈來愈難負擔，甚至有新盤提供只有120餘呎的劏方式單位。
我們常說香港蝸居，新加坡安居，但卻又不提新加坡除了大規模填海，也輸入大量外勞(包括建築工人)，以至當地地價平，建造成本也遠低於香港，但香港政客卻一方面阻止填海，又同時阻止輸入外勞，卻又說香港樓價高，大家不覺得矛盾嗎?
陸振球
明報投資及地產版主編
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