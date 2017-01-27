雖然近期新盤銷情遇上「冷鋒」，但發展商開價依然進取。由內房商佳源（2768）及「舖王」鄧成波持有的「龍床盤」屯門菁雋，今公布首張價單，涉及73個單位，雖然實用128方呎的單位未有推出，但實用131方呎的開放式單位，售價285萬元，雖為今年入場費最平樓盤，但實呎達21756元，而整批單位平均實呎16937元，發展商不提供任何折扣優惠，創屯門新盤首批最貴呎價。整批單位市值3.2億元，明天起收票。

今張價單73伙，開放式、一房、兩房各24伙，另有一伙特色戶，實用131至416方呎，定價285萬至928.8萬元，實呎介乎13452至22327元。

最平一伙為8樓32室，實用131方呎，定價285萬元，實呎21756元，最平一房單位為8樓09室，實用239方呎，定價418萬元，實呎17489元。至於呎價最平一房則為實用365方呎8樓08室兩房戶，售價491萬元，實呎13452元。

佳源國際項目總經理鄺鴻輝表示，項目樓花期較短，故只設120天即供付款一種計劃，他又指項目按市場定價，認為上車客可接受，對於單位設計，他表示，項目是由原發展商俊和設計，但全部可以滿足法例要求。

記者：林尚民

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