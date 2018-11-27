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【淡市出招】星漣海新增29萬家具禮券吸客

文章日期：2018年11月27日 16:12

市況淡靜，部分新盤以增加優惠作招徠。長實（1113）旗下星漣海已獲批滿意紙，並陸續開始交樓；長實高級營業經理楊桂玲表示，星漣海新增優惠，周五起首5名買入項目四房雙套單位的買家，可獲贈29萬元家具禮券。星漣海去年3月開售至今累沽411伙、套現約77億元，餘下43伙待售，楊表示集團早前推出485 PLUS先住後付計劃後，有4名買家選用計劃。

 

星漣海今日亦開放3A座7樓A室現樓示範單位，屬實用面積1,622方呎四÷房雙套戶，明日起對外開放。

 

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