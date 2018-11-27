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【睇好前景】宏基資本呎價10萬 購灣仔3地舖
文章日期：2018年11月27日 15:35
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一直主力工商物業發展的宏基資本
（2288）
，早前向土地審裁處就灣仔謝斐道項目申請強拍，以統一業權。土地註冊處資料顯示，宏基資本於10月底，以2.28億元購入謝斐大樓3個地舖，總面積約2185方呎，折合呎價10.4萬元，其收購價較今年8月估值1.1081億元高1.06倍，並成功統一該廈業權。
資料顯示，上述項目地盤面積3267方呎，商業發展地積比率為15倍，即可建樓面約4.9萬方呎，以估值3.1541億元計，每方呎樓面地價約6437元。
記者甘潔瑩
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