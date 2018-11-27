即時地產新聞

【睇好前景】宏基資本呎價10萬 購灣仔3地舖

文章日期：2018年11月27日 15:35

一直主力工商物業發展的宏基資本（2288），早前向土地審裁處就灣仔謝斐道項目申請強拍，以統一業權。土地註冊處資料顯示，宏基資本於10月底，以2.28億元購入謝斐大樓3個地舖，總面積約2185方呎，折合呎價10.4萬元，其收購價較今年8月估值1.1081億元高1.06倍，並成功統一該廈業權。

 

資料顯示，上述項目地盤面積3267方呎，商業發展地積比率為15倍，即可建樓面約4.9萬方呎，以估值3.1541億元計，每方呎樓面地價約6437元。

 

記者甘潔瑩

 

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】油價跌利美國消費 Amazon升穿下降軌

睇樓手冊

睇樓手冊
泓碧戶型多樣 高層享雙海景
按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款

海外置業錦囊

海外置業錦囊
胡志明市供應增 租金開始跌 貿戰影響廠商遷越南 料樓市交投仍旺