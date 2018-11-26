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【拉開銷售序幕】泓碧率先售出兩特色戶 實呎1.9萬元

文章日期：2018年11月26日 14:21

碧桂園（2007）及宏安地產（1243）等合作的馬鞍山泓碧，將於今日傍晚公開發售100個單位，而項目率先有10伙於今午首階段進行招標，市場消息指，兩個連平台特色戶即獲承接，當中實用506方呎、連424方呎花園的2座地下E室，以961.4萬元售出，實呎1.9萬元；另實用442方呎、連440方呎花園的2座地下B室，則以839.8萬元售出，實呎同為1.9萬元。

 

記者林尚民

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