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【陸振球專欄】港台選舉結果證民生最重要

文章日期：2018年11月26日 13:17

台灣九合一地方選舉國民黨大勝，出現「綠地變藍天」，而香港的九龍西補選也由建制派勝出，兩場選舉相同的地方，乃是勝出者主打民生議題，似乎單靠政治吹水，再不是選舉獲勝的靈丹妙藥，尤其當經濟轉差，中美貿易戰的負面影響逐漸浮現，人們更關注有沒有工做和能否加人工，這並非選民對政治「心淡」，而是從來人都是要吃飯的。

就如近年香港樓價高企，經濟增長卻減慢，社會怨聲載道，但一些政治人物卻千方百計的阻止政府搵地起樓，其實是變相幫助地產霸權，而他們提出的理由愈來愈謊誕，如說「明日大嶼」是倒錢落海，卻不計算地皮可以起樓和賣地的收益，又說日本颱風大水浸，香港填海也堪憂，如他們的說法成立，那香港不單不應再填海，現在居住在港島和九龍平地的居民，也應早早遷移到山上居住才對？

早前施永青曾撰文指出，一些反對派之所以千方百計的阻撓搵地起樓，原因是一旦香港的房屋問題解決，他們便少了攻擊政府的理由。不過，無厘頭的反對在眼睛雪亮的人面前，只會貽笑大方，港台的兩場選舉結果，在告訴大家真正離地的政治宣傳，正在消失巿場。

陸振球

明報投資及地產版主編

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