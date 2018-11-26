市況波動，投資者入市審慎，由內地民企華信或相關人士持有的灣仔會展廣場辦公大樓三層樓面銀主盤，今進行拍賣，結果全部流拍收場。

首個拍賣物業為會展廣場辦公大樓21樓，面積16518方呎，開價4.78億元，呎價29583元，第一口價5200萬元，其後每口價5000萬元，最終由手持3號牌的人士承開價後已無人再承價，最終因未到底價宣布收回。

緊隨推出面積相同的22樓，開價4.8億元，由手持18號牌的正八集團代表承價，同樣未到底價收回。最後推出的23樓，面積同為16158方呎，開價4.82億元，更未有任何人承價而收回。

正八集團主席廖偉麟表示，現時市況一般，投資者有保守，出價審慎，加上每囗叫價5000萬元太大，故未有承價。他又指，全層寫字樓不是容易售出，今批物業心目中呎價約3.1萬元，與早前家族購入的中環中心呎價相若。廖續稱，市況波動，目前入市目標都是較市價平1至2成的物業，另估計正八集團最快明年2、3月有上市結果。

資料顯示，有關物業原由印尼財團De Monsa持有，於2016年以約13.88億元售予中資能源公司上海華信集團（香港），當時呎價約2.8萬元水平。

記者：林尚民

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