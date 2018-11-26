近年不少名人以「首置」身分入市，並只需付基本印花稅。本報更發現，其中不少以「折扣佣金」甚至「零佣金」入市，涉及政界、娛樂圈、地產界名人，甚至宗教團體，當中過去一年多次入市的聖公會，有多宗二手成交並無付任何代理佣金，聖公會教省秘書長管浩鳴回應本報查詢時指出，「㩒吓價好正常」，並認為買樓不付任何佣金「無問題」。

雖然在現行條例下，並無明文規定任何人士透過地產代理購置物業需付的實際佣金比例，但本報抽查2017年至今多宗涉及城中名人的買賣個案，發現部分名人或機構在買賣過程中，完全沒有向代理支付佣金，如過去兩年多次入市的聖公會，其中買入的5個物業，包括上環聚賢居（2伙）、西半山高雲臺（1伙）、寶林閣（1伙）及中環兆景閣（1伙）的臨時買賣合約中都寫上「NIL」或直接刪除有關部分，當中四次均由同一名中原地產的地產代理負責，若以5個物業成交價總值8901萬元計，即聖公會在有關交易中節省89萬元佣金開支。

被問及有關成交，聖公會是否沒有支付任何佣金，管浩鳴表示「可能可以咁講」，雖然他表示有關交易細節跟總會無關，但他指出，「（不支付佣金）無乜特別原因，都係雙方傾，咁多單成交畀同一個地產代理，通常都會㩒吓價」，又指「都要代理行肯先得」。被問及代理為買家促成交易後，買家不付任何佣金，是否覺得有問題，他表示此乃商業決定，即使不支付佣金亦無問題，並謂「買一手樓都係咁」，而且有關細節已列明在買賣合約中，買賣雙方及代理都會知道。

王于漸逾億購美銀中心零佣金

另外，有傳為「小小超」李澤楷女友的前港姐郭嘉文，去年初以1.068億元購入的九龍塘豪宅逸瓏5座頂層單位，就李澤楷愛將、盈大地產（0432）副主席及行政總裁李智康所簽署的臨時買賣合約所見，經紀可「向買方收取港幣0作為佣金」。香港大學金融學院經濟學講座教授王于漸今年以1.052億元購入的中環美銀中心單位，同樣沒有付任何佣金，上述兩人在兩宗交易中分別節省超過100萬元佣金支出。

地監局：代理不得訂立妨礙競爭協議

對於有買家或業主在二手交易時未有支付佣金，或支付不足1%佣金，地監局表示，《地產代理條例》並沒有就地產代理所收取的佣金金額或佔成交額的比率有任何規定，佣金的金額或佣金佔成交額的比率由客戶與代理自行商議而定，故屬地產代理的商業決定，監管局不會干涉或評論。

但根據監管局發出有關地產代理遵守《競爭條例》的執業通告，地產代理公司不得訂立或執行以妨礙、限制或扭曲競爭為目的或效果的協議，例如與競爭對手就佣金、折扣或回贈作出協議，他們應就業務作出獨立的商業決定。地產代理公司必須自行決定其佣金或與客戶個別協商，而非採用或跟從行業內的「標準佣金率」或以任何形式集體訂定的佣金率。因此，為免觸犯《競爭條例》，地產代理不應向客人表示佣金率為樓價的1%是「行規」或「標準佣金率」，或其他地產代理公司所收取的佣金率也是一樣的；監管局也不可向持牌地產代理發出任何有關佣金率的指示或「建議佣金水平」。

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