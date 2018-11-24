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(16:01) 【去貨很難】弦海次輪暫沽3伙
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【去貨很難】弦海次輪暫沽3伙
文章日期：2018年11月24日 16:01
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弦海次輪賣樓暫沽3伙。（資料圖片）
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莊士中國
（0298）
旗下屯門弦海於今日進行次輪銷售，分別以先到先得形式推售60伙，並以招標形式推售90伙，共涉150伙。
市場消息指，截至下午3時，項目暫售出3伙，佔可供發售60伙的5%。
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