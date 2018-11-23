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【英皇曬冷】屯門珀居盡推7幢洋房 下周四起招標
文章日期：2018年11月23日 17:39
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雖然樓市淡靜，但英皇
（0163）
7月推出至今累沽7幢洋房、套現逾7.7億元的屯門掃管笏洋房珀居，今日上載新銷售安排，盡推項目餘下全部7幢洋房(第7、8、10、11、12、15及16號屋)，實用面積介乎2761至2836方呎，招標日期由下周四(11月29日)開始，採每日招標和截標方式，最後收標日期為12月31日。
珀居之前售出洋房的價錢由7500萬至1.48億元，其中6號屋成交呎價逾4萬元，創屯門洋房呎價新高紀錄。
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