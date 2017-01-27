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【跌勢未止】CCL七個月來首失守180點 連跌2個月累跌4%

文章日期：2018年11月23日 16:11

樓價跌勢未止，中原城市領先指數CCL報179.18點，為自今年4月，七個月以來首次失守180點關口，按周跌0.68%，連跌8周共3.98%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.17點，按周跌0.80%，同樣連跌8周共4.10%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，近2周港九市區跌勢顯著擴大，港島及九龍指數分別累跌3.05%及2.85%，有跡象顯示新界兩區跌勢擴散至港九市區。而近5周樓價加快下跌，當中港九市區累計跌幅同樣高於新界兩區。近5周計，港島CCL Mass累跌4.69%、九龍CCL Mass累跌3.62%，同樣高於新界西CCL Mass跌3.34%及新界東CCL Mass跌3.06%

CCL(中小型單位)報179.41點，按周跌0.76%，連跌12周共5.17%。CCL(大型單位)報178.03點，按周跌0.23%，連2周共0.92%。近5周計，CCL(中小型單位)累跌3.54%，CCL(大型單位)則下跌1.22%。顯示中小型單位不單止是今次大市下調的主線，更率先顯著下跌。

CCL(中小型單位)連跌12周，平該指數最長連跌紀錄。上一次指數連跌12周，是2000年3月開始，當時連跌12周共12.67%。而2015年11月指數亦曾連跌9周，是紀錄以來第二長的連跌，當時累計跌幅為5.49%。比較過往經驗，今次連跌12周僅跌5.17%，跌幅相對溫和。

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