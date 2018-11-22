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【看淡前景】施永青料樓市調整長達三年 樓價跌幅高達三成

文章日期：2018年11月22日 16:50
右一為施永青(謝穎怡攝)

近期樓市出現轉角之勢，中原集團主席兼總裁施永青指，香港樓市已上升了頗長時間，現時大環境轉差，中國經濟有下行壓力，亦為香港帶來不穩定因素，已於交投量上反映。他續稱，二手樓市交投量較高位下跌五成至六成，與今年初相比亦下跌最多四成，交投少令業主難套現，故要減價離場。

他認為，香港樓價開始調整，調整過程中或會因中美摩擦緩和而平靜，屆時交投或會略為上升，惟整體拾級而下的機會大於一步一步上升，除非中國經濟於美國施壓下，有能力重新起步，本地樓價才會停止回落。

他預計，本地樓市不是一年半載可完成調整，樓價最快需要兩年至三年，但香港樓價下跌幅度不會很大，按正常情況料下跌兩成至三成。

另外，107動力委託香港大學民意研究計劃調查市民對香港房屋政策的看法，包括認購居屋時採用輪候制度，取代現時抽籤程序及政府透過「公私營合作」方式發展公營房屋。

施永青指，居屋輪候制度對未置業人士較有保障，並屬較公平的房屋政策，不贊成抽籤程序是因為該機制只解決個別人士居住問題，而非整個階層，同時亦反映政府沒有誠意解決居住問題。

另對「公私營合作」方式，施認為，政府不可能叫私人發展商合作起公屋，因私人發展商「講錢」，不講求社會責任，相反合作興建居屋較有可能，另公私營合作需要視乎條件，政府及發展商或需等價利益交換。

記者：謝穎怡

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