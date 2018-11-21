新盤銷情大不如前，有發展商新增不同優惠吸客，市傳收票4日收約240票的碧桂園（2007）馬鞍山泓碧，剛公布新增4種付款方案。

據泓碧早前公布，項目首批價單即供為照訂減14%。碧桂園地產(香港)營銷總監周俊豪表示，項目已上載1A號價單，原有的建期付款加設提早還款現金回贈，最高達樓價11%。另新增500天輕鬆付款計劃，買家於360天內分階段支付樓價15%，餘下85%在500天後支付，有關計劃可獲8%樓價優惠，連同其他折扣最高為樓價12%。

此外，發展商又透過財務公司為兩、三房買家提供樓價7成半按揭，首2年息口為P減2厘(P現為5.375厘)，期後為P加3.5厘，年期最長20年。

另發展商再增輕鬆建期付款計劃，買家先在簽署臨約當日及30日分別付樓價5%，再分4次每次支付樓價2.5%，餘下8成入伙時支付，有關優惠可為減樓價7%，連同其他優惠最高下減9%。

周續稱，由於客戶對不同付款辦法有需求，故新增多項計劃，將視乎市場反應，最快下周推售。另經絡為泓碧買家提供兩項按揭計劃，包括全期H加1.235厘優惠，以及P減3.05厘(P為5.375厘)優惠，成數高達樓價8成，並可獲2%現金回贈。

記者：林尚民

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