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【喜字系成交】喜薈一房額印鬆綁售690萬 呎價1.7萬

文章日期：2018年11月19日 16:24

整體市況淡靜下，長沙灣「喜」字系列樓盤新近錄得額印稅SSD鬆綁貨成交。

 

中原副區域營業董事歐陽振邦表示，上述喜薈3座高層D室，屬實用面積391方呎一房戶，望園景，議價後獲新買家以690萬元承接，折合實呎17647元；原業主2015年8月以562萬元入市單位，持貨滿3年，帳面獲利128萬元，單位期內升值23%。

 

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