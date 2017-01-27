整體市況淡靜下，長沙灣「喜」字系列樓盤新近錄得額印稅SSD鬆綁貨成交。

中原副區域營業董事歐陽振邦表示，上述喜薈3座高層D室，屬實用面積391方呎一房戶，望園景，議價後獲新買家以690萬元承接，折合實呎17647元；原業主2015年8月以562萬元入市單位，持貨滿3年，帳面獲利128萬元，單位期內升值23%。