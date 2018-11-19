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【突破50元】匯璽開放戶呎租見54元 業主回報3厘
文章日期：2018年11月19日 15:17
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南昌站匯璽本月暫錄近10宗預租成交，平均實呎租金47.7元，但新近有開放戶實呎租金突破50元關口。
香港置業營業經理潘嘉豪表示，上述匯璽2B座高層G室，屬開放式間隔，望市景和山景，實用面積272方呎，業主以約1.5萬元放租一周後，獲外區客洽詢，雙方議價後減至1.48萬元租出，實呎租金逾54元；業主去年4月以約601萬元購入單位，享租金回報率約3厘。
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