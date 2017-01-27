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【豪宅成交】TWELVE PEAKS 1號屋呎售14.3萬 項目新高

文章日期：2018年11月19日 14:44

近期推售多個豪宅現樓的新地（0016），旗下山頂加列山道TWELVE PEAKS，剛以招標形式售出1號屋，成交價6.66523億元，洋房實用4661方呎，另花園4478方呎、天台813方呎、平台273方呎及車位917方呎，實呎14.3萬元 ，創項目新高呎價紀錄。可留意的是，據2014年項目價單顯示，該洋房定價8.191億元，實呎175,735元。

 

項目累售8幢洋房，套現逾41億元。

 

記者：林尚民

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