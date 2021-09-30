減肥飲品生產商巨星傳奇申上市 周杰倫母為主要股東
文章日期：2021年9月30日 23:47
利用明星IP開發新零售，並銷售健康管理產品及護膚產品的巨星傳奇，剛上載申請版本的上市文件。該集團的控股股東及創辦人之一為著名台灣藝人周杰倫的母親葉惠美與另一創辦人楊峻榮，在巨星傳奇共同持股27.6%。另一主要股東馬心婷，亦持股27.6%。另著名台灣歌曲填詞人方文山，則為該集團的首席文化官，並負責集團產品的營銷宣傳及創意策略規劃。
巨星傳奇是自2017年投入運作，目前為內地防彈飲料市場最大份額的公司。其以周杰倫為中心的各種形式的專有IP組合，包括「周同學」、「周遊記」，開拓專屬獨有的明星IP為健康管理產品。當中自2019年起推出首款低碳健康管理產品魔胴防彈咖啡。該集團護亦推出達人悅己主品牌線下多個產品子品牌，包括摩肌博士及茶小姐。當中摩肌博士子品牌下的產品，旨在解決因皮膚老化引起的各種皮膚問題，主要面向皮膚老化人群，而茶小姐子品牌下的產品則針對年輕一代。
該集團截至2021年6月底止半年度，受到期內無可資比較規模的營銷活動影響，股東應佔溢利達829.3萬元（人民幣，下同），按年減少87.39%，但是毛利率仍達61.2%。20年底止年結則賺7563.1萬元。其曾經在去年及今年因為被指從事傳銷，因此他們的銀行賬戶中的若干資金，被昆山以外的若干地方政府機構臨時凍結。不過，事件得到解決，他們的資金在短時間內獲得無條件全額解除凍。是次上市集資，主要用於研發新產品、增加品牌曝光率及產品銷售、創建獨有的明星IP及相關IP內容、銷售及營銷等。在推進上市前，在截至2020年底止年度，其已派息2000萬元。