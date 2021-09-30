巨星傳奇是自2017年投入運作，目前為內地防彈飲料市場最大份額的公司。其以周杰倫為中心的各種形式的專有IP組合，包括「周同學」、「周遊記」，開拓專屬獨有的明星IP為健康管理產品。當中自2019年起推出首款低碳健康管理產品魔胴防彈咖啡。該集團護亦推出達人悅己主品牌線下多個產品子品牌，包括摩肌博士及茶小姐。當中摩肌博士子品牌下的產品，旨在解決因皮膚老化引起的各種皮膚問題，主要面向皮膚老化人群，而茶小姐子品牌下的產品則針對年輕一代。

該集團截至2021年6月底止半年度，受到期內無可資比較規模的營銷活動影響，股東應佔溢利達829.3萬元（人民幣，下同），按年減少87.39%，但是毛利率仍達61.2%。20年底止年結則賺7563.1萬元。其曾經在去年及今年因為被指從事傳銷，因此他們的銀行賬戶中的若干資金，被昆山以外的若干地方政府機構臨時凍結。不過，事件得到解決，他們的資金在短時間內獲得無條件全額解除凍。是次上市集資，主要用於研發新產品、增加品牌曝光率及產品銷售、創建獨有的明星IP及相關IP內容、銷售及營銷等。在推進上市前，在截至2020年底止年度，其已派息2000萬元。