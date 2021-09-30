有關私有化建議，將需要在法院會議上，獲得最少75%股東贊成，並且少於10%反對票，始能通過。完成私有化後，另一持股25%的日本伊藤忠，則繼續在卜鋒國際持股25%，泰國卜鋒食品則持股75%。

該集團解釋，是次提出私有化計劃，原因是股份之交易流動性低，同時今次出價，亦可讓股東按較現時市場價格有具吸引力之溢價退出。將公司私有化，將允許卜鋒食品及公司本身著重於長期增長及利益作出策略決定，而不受作為公眾上市公司產生之市場期望壓力及股價波動之影響，亦將減少與公司之上市地位及遵守監管規定相關之行政成本及管理資源。

完成私有化後，卜鋒食品將連同伊藤忠檢討其財務狀況及營運，為本集團制訂長遠策略，在探索業務、投資或集資機會同時，並考慮任何資產出售、收購、業務分拆、重組及╱或多元化發展。

卜鋒國際發布9月底止季度業績前，亦同時發出盈利預警，受內地家禽和生豬價格降低、越南生豬價下跌，加上生物資產公允值錄得顯著負變動淨額等因素拖累，今年首8個月料錄得未經審核股東應佔綜合溢利只1.12億美元，按年大減75%。由於集團溢利約1.62億美元，間接反映7至8月兩個月錄得虧損。集團更直言，首9個月的盈利亦顯著低於去年同期。